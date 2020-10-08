В Сормовском районе заработал ясельный пристрой к детскому садику №364

В Нижнем Новгороде открылся ясельный пристрой к детсаду «Звездочка», построенный по нацпроекту «Демография». Фото: Администрация Нижнего Новгорода

В Сормовском районе открыл свои двери пристрой к детскому садику №364,построенный по нацпроекту «Демография». «Звездочка» рассчитана на 60 малышей от года до трех лет. Сегодня туда привели первых воспитанников новых ясельных групп.

Как сообщает администрация города, готовность здания к эксплуатации проверил исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Он отметил, что в распоряжении учреждение есть всё необходимое для комфортного пребывания малышей.

- Пристрой адаптирован для детей с особенностями развития: предусмотрены пандусы, основные и запасные входы со всех сторон намного шире обычного, - рассказала заведующая детским садом Елена Лосева.

Напомним, что всего в 2020 году в Нижегородской области по национальному проекту «Демография» должно быть построено 11 детских садов. В частности, десять из них уже работают.

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