И.о. министра энергетики и ЖКХ региона стал Михаил Морозов. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В среду, 7 октября, Андрей Чертков покинул пост министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области. Теперь он назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Кстовского района.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, с 8 октября обязанности министра исполняет Михаил Морозов.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, за последние годы за счёт слаженной работы регионального правительства и команды министерства энергетики и ЖКХ было реализовано немало важных проектов. Так, было отмечено активное участие региона в реализации национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Экология».

- Были благоустроены сотни объектов, развивалась коммунальная инфраструктура, впервые за долгие годы началась реконструкция очистных сооружений. В регионе активными темпами продолжалась газификация, - подчеркнул Глеб Никитин.

Также губернатор отметил умение Андрея Черткова вести диалог и умение находить общий язык с любым человеком.

- Кадровое усиление и взаимный обмен квалифицированными специалистами между муниципалитетами и регионом - один из управленческих приоритетов в Нижегородской области. Очень полезно, когда человек может использовать в работе опыт, полученный на разных уровнях государственного управления, - подытожил губернатор.

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