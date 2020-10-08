Никитин опроверг возвращение QR-кодов в Нижегородской области Фото: Артем КИЛЬКИН

После появления информации о возвращении режима самоизоляции для беременных и пожилых в Нижегородской области осенью 2020 года, нижегородцы задались вопросом – не вернутся вслед за этим пресловутые QR-коды. Об этом они спросили на странице губернатора в Инстаграм.

- Снова вернут QR-коды, - поинтересовался chis.tiy.

- Пока таких планов нет, - заверил губернатор Нижегородской области.

Напомним, накануне Глеб Никитин внес поправки в указ о режиме повышенной готовности на территории Нижегородской области. В соответствии с ним, режим самоизоляции становится обязательным для пожилых нижегородцев, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Всем им рекомендуют уйти на больничный и оставаться дома. Больничные листы они могут получить уже с 12 октября.

Ранее стало известно об ужесточении контроля за соблюдением масочного режима в Нижегородской области. В первую очередь, речь идет о магазинах и общественном транспорте.

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