Заместитель главы администрации Сарова Сергей Анипченко умер от коронавируса. Фото: соцсети Олега Климанова

Заместитель главы администрации по социальным вопросам Сарова Сергей Анипченко скончался от коронавируса 6 октября. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте» глава города Заречный Пензенской области Олег Климанов.

Сергей Григорьевич родился в 1957 году в Пензенской области, в 1977 году окончил Пензенское медицинское училище по специальности «Фельдшер». Затем он отслужил в армии и по возвращению сразу же пошёл учиться в Саратовском медицинском институте.

Затем какое-то время Сергей Анипченко работал акушером-гинекологом, а с 1997 года стал главным врачом Белинской районной больницы. С 1999 года был назначен начальником Управления по реализации программ в области социальной политики и здравоохранения Сарова. В 2016 году он стал заместителем главы администрации Сарова по социальным вопросам.

- Администрация Сарова глубоко скорбит вместе с близкими Сергея Григорьевича. Это неожиданная и тяжелая утрата для всех нас. Мы запомним его, как высокопрофессионального руководителя, но в то же время доброго и отзывчивого человека, для которого главным и безусловным приоритетом всегда были люди, — подчеркнул исполняющий обязанности главы администрации Сарова Сергей Лобанов.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Сергея Анипченко.

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