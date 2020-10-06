Нижегородские туристы попали в аварию в Турции. ФОТО: "Нижний № 1"

Печальные новости сегодня пришли из Турции – там нижегородские туристы едва на разбились на автобусе, следовавшем из турецкого города Дидим. Там они собирались посетить экскурсию.

- Вероятно, водитель потерял управление по какой-то причине, - сообщает канал «Нижний № 1». – Тяжелый автомобиль начало заносить из стороны в сторону. Лишь по счастливой случайности он не слетел с обрыва. Однако затем вылетел на полосу встречного движения, где и столкнулся с другим автомобилем.

Как сообщается, нижегородцы серьезных травм не получили. Они отделались ссадинами и ушибами. Однако трое пассажиров все же были доставлены с травмами в больницы. Сейчас подробности происшествия выясняются.

Напомним, ранее мы писали о серьезной аварии под Нижним Новгородом, в которой погибли пять человек, в том числе 13-летний ребенок. Трагедия произошла в Кстовском районе. По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скоростного режима.