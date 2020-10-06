Нижегородских школьников обучили основам предпринимательства

Более 1000 школьников со всей Нижегородской области обучились по программе «Основы предпринимательской деятельности» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Информацией об этом поделился министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он рассказал, что программа рассчитана на школьников и студентов от 14 до 17 лет.

— Молодые люди изучают правовые основы ведения предпринимательской деятельности, основы бухгалтерского учёта и налогообложения, структуру бизнес-плана и принципы создания инвестиционного проекта, получают знания о создании бизнес-команды, выведении на рынок продукта или услуги, обеспечении конкурентоспособности и выстраивании бизнес-коммуникаций, — пояснил Максим Черкасов.

Свой собственный бизнес-проект каждый участник будет защищать в финале программы.

— Программа «Основы предпринимательской деятельности» помогает получить знания, которые необходимы начинающему предпринимателю для того, чтобы не просто успешно стартовать, но и сделать свой бизнес устойчивым. Кроме того, он позволяет ребятам примерить на себя профессию предпринимателя и сделать осознанный выбор, — подчеркнул министр.

Обучение бесплатное и проходит в офлайн-режиме. По окончании обучения школьники получат сертификаты и будут приглашены на итоговый бизнес-форум в конце ноября этого года.