Леонид Стрельцов будет назначен заместителем главы Нижнего Новгорода

В скором времени Леонид Стрельцов будет назначен на пост заместителя главы администрации Нижнего Новгорода по социальной политике. Об этом по итогам личного собеседования сообщил исполняющий обязанности главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Также в кадровый резерв были включены девять участников конкурса, наиболее успешно показавшие себя во время конкурсных процедур, - сообщили в департаменте кадровой политики. – Что касается Леонида Стрельцова, то на пост заместителя главы администрации по социальной политике будет назначен в ближайшее время. В его подчинении будут находиться департамент образования, департамент культуры, департамент физической культуры и спорта и департамент по социальной политике.

СПРАВКА

Леонид Николаевич Стрельцов родился в июле 1977 года. Окончил НГЛУ имени Добролюбова, а в 2010 году - Волго-Вятскую академию государственной службы. С 2009 года работал заместителем главы администрации Нижегородского района. В 2014 стал директором департамента спорта и молодёжной политики.

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