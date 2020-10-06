Нижегородские педагоги получили награды к празднику Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

52 педагога Нижегородской области получили награды ко Дню учителя за особые достижения в своём труде. 5 октября состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднику, на базе НГПУ им. К.Минина. Место проведения было выбрано не случайно, а потому как Университет имени Минина стал одной из площадок реализации федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов обратился к собравшимся педагогам со словами приветствия и благодарности.

— Спасибо вам за нелёгкий и такой важный труд, за ваше терпение, за безграничную любовь к профессии и, самое главное, — к детям. У каждого из них большое будущее благодаря тому, что у них такие учителя, — сказал Давид Мелик-Гусейнов.

В ходе награждения выдающимся учителям были вручены почётные грамоты Нижегородской области, почётные дипломы губернатора, а также благодарность от Глеба Никитина и благодарственное письмо от Заксобрания Нижегородской области.

Участвовали в мероприятии и руководители образовательных организаций Нижегородской области, получившие ведомственные награды Минпросвещения России. В число этих наград вошли нагрудный знак, почётная грамота, благодарность и отраслевая награда — почётный диплом «За заслуги в развитии системы образования Нижегородской области».

Кроме прочего, четыре образовательные организации региона получили Почётный штандарт губернатора.