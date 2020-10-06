Ректору НГТУ присвоена премия Правительства России

ФОТО: НГТУ им. Р.Е. Алексеева Ректору НГТУ присвоено почётное звание в области образования

5 октября Сергею Дмитриеву — ректору Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) им. Р.Е. Алексеева — присвоена премия Правительства РФ 2020 года в области образования. Более того, присвоено почётное звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования». Документы о присуждении наград были подписаны Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Высоких наград Сергей Дмитриев удостоился за создание учебных изданий высокого качества для системы образования Российской Федерации. В их число входит комплект учебников, справочной литературы и учебных пособий для подготовки специалистов в учреждениях высшего образования по направлению «Техносферная безопасность».

Дмитриев Сергей Михайлович — доктор технических наук, профессор, дважды лауреат премии "Почётный гражданин города Нижнего Новгорода». Под его руководством коллектив НГТУ им. Р.Е. Алексеева в 2017 году выиграл конкурс Минобрнауки РФ, получил статус опорного университета с федеральной поддержкой научных проектов и программ, победил в конкурсе, в результате которого стал одним из центров инновационного, технологического и социального развития региона. Сергей Михайлович активно развивает международные связи НГТУ.