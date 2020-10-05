Благоустройство площади Славы в Сормово завершено

На площади Славы в Нижнем Новгороде установлена стела с именами сормовичей - Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Фото: администрация Нижнего Новгорода

Сегодня, 5 октября, состоялось торжественное открытие площади Славы в Сормово. Масштабное преображение территории проходило по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Качество работ по благоустройству общественного пространства в Сормовском районе совместно с жителями проверил исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев.

Так, подрядной организацией на площади было выложено новое покрытие пешеходной зоны, установлено освещение. Рабочие отремонтировали ступени, ведущие к мемориальному комплексу, и установили перила.

На преображаемой территории провели озеленение: высадили 16 голубых елей и более 200 кустарников, посеяли новый газон.

- Для сормовичей площадь Славы – место памяти. Поэтому жители сами решили, что здесь не должно быть никаких развлекательных составляющих, детских площадок. Это правильно, пусть лучше родители приходят сюда вместе с детьми и рассказывают им о подвигах сормовичей, - отметил Юрий Шалабаев.

На площади установили новую стелу с выгравированными на ней именами 35 Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. А постаменты с танком «Борец за свободу товарищ Ленин» и Т-34 отреставрировали.

- В войну сормовичи построили столько танков, сколько было построено во всей Германии! Выпускались снаряды, подводные лодки… Из цеха «Красного Сормова» вышел первый российский танк. Наши заводчане гордятся этой историей, поэтому для нас крайне важно, что территория площади Славы, мимо которой наши сотрудники ходят каждое утро на работу и с работы, заиграла новыми красками, стала полноценным мемориальным комплексом, - поделился генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил Першин.

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