Представители РАН ознакомились с технологиями рекультивации на озере «Черная дыра»

Представители РАН ознакомились с технологиями рекультивации трех объектов накопленного экологического ущерба в Дзержинске. Фото: Александр Воложанин

Выездное совещание состоялось в Дзержинске на трёх местах накопленного экологического вреда. Ликвидация проблемных объектов реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В настоящее время работы по рекультивации шламонакопителя «Белое море» и полигона ТБО «Игумново» завершены.

- Здесь виден результат. Важно сейчас не только довести эту работу до конца - отмечу, что все возможности для этого есть, - но и тиражировать, использовать, изучать этот опыт. В стране много подобных объектов, где есть возможность применения данных технологий, - подчеркнул председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной Думы Федерального Собрания РФ Николай Николаев.

Однако применение технологии обезвреживания промышленных отходов на озере «Черная дыра» всё ещё продолжается. Там были выявлены дополнительные объемы пастообразных отходов, которые планируется обезвредить к осени 2021 года.

Кроме того, министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров рассказал экспертам, что к 2022 году будет ликвидирована Шуваловская свалка, расположенная за кладбищем «Красная Этна» в Ленинском районе. Она была официально включена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде в марте текущего года.

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