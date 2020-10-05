В Нижнем Новгороде проведут «горячую линию» по вопросам профилактики жестокого обращения с детьми

В среду, 7 октября 2020 года, в Нижнем Новгороде пройдёт «горячая линия» по вопросам профилактики жестокого обращения с детьми в семье. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Звонки будут приниматься с 10:00 до 17:00 специалистами департамента по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.

Главная цель «горячей линии» привлечь внимание как можно большего количества людей к необходимости решения проблем детей.

Так, нижегородцы смогут получить бесплатную консультативную помощь по решению вопросов профилактики насилия и жестокого обращения с детьми. Кроме того, специалисты расскажут об ответственности за действия, направленные против несовершеннолетних, а также о правилах безопасности для детей в целях предотвращения преступных посягательств.

Телефон «горячей телефонной линии» по вопросам предотвращения домашнего насилия: 433-27-20.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!