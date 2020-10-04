Андрей Малахов посетил арт-выставку в Выксе

Андрей Махалов посетил арт-выставку в Выксе Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Андрей Малахов вместе со своей супругой Натальей прибыли в Нижегородскую область, чтобы посетить арт-выставку Эрика Булатова в городе Выкса. По этому случаю известный телеведущий сам разместил публикацию в своём инстаграме и множество инста-сторис. Фото с женой он подписал: "В поисках современного искусства", в чём и заключалась цель его приезда.

Выставка Эрика Булатова открылась в Выксунском металлургическом заводе. А точнее именно на самой стене завода. Называется мурал "Стой — Иди". В этом мурале автор совместил два своих известных произведения: картины «Амбар в Нормандии» и «Стой — Иди».

Визит звезды отечественного шоу-бизнеса всколыхнул весь город и жители ринулись на встречу со знаменитостью. По рассказам местных, телеведущий не требовал для себя никаких особых условий, а только гулял по городу и открыто общался со встречными жителями Выксы.

А кроме того, не только один Андрей Малахов из числа представителей светской Москвы приехал посмотреть выставку в Выксе. Вместе с ним там гостили Фёдор Бондарчук со своей супругой Светланой и многие другие.

В последнее время Нижний Новгород и область могут похвастаться частым приездом российских селебрити. Напомним, что совсем недавно Нижний Новгород посетила Эвелина Блёданс и осталась в восторге.