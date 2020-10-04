Центр правового консультирования начал работу в Нижегородской области Фото: Архив КП

Государственное бюджетное учреждение «Центр правового консультирования граждан и юридических лиц» (ГБУ НО «ЦПК») создан в Нижегородском регионе в 2020 году. Он будет заниматься правовым просвещением и обучением граждан. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Помимо обучения, основная деятельность центра будет также заключаться в оказании юридической помощи и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Центр будет консультировать по вопросам: трудового, земельного, наследственного, семейного, градостроительного, пенсионного права, защиты прав потребителей, долевого участия в строительстве жилья. Вместе с тем разъяснит вопросы оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки малого и среднего предпринимательства.

ГБУ НО «ЦПК» будет работать ежедневно с понедельника по субботу с 8:00 до 22:00 часов. Обратиться в него можно по телефону: 8 (831) 430-43-57, 430-84-43, 430-41-33, 430-90-39. Адрес: 603001, Нижний Новгород, ул. Рождественская, 40.