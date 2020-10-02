В Нижегородской области начнут выращивать поставщиков

Восемь нижегородских компаний стали участниками государственной программы «выращивания» поставщиков для крупнейших российских заказчиков. Эта программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Для маленькой компании возможность стать поставщиком крупнейших заказчиков – это серьезная перспектива развития, - уверен губернатор. - Конечно, не всегда у предпринимателей есть возможность заниматься тем, чтобы повысить качество продукции и соблюсти необходимые процедуры. В этом случае на помощь как раз и приходит национальный проект.

По словам Глеба Никитина, программа «выращивания» поставщиков дает возможность модернизировать производство, пройти соответствующий аудит и получить необходимый сертификат. В рамках этой программы для каждой компании-участника составляется индивидуальная карта развития. В ходе заседания квалификационной комиссии для участия в этой программе были отобраны восемь нижегородских предприятий, среди которых ООО «Новатор», ООО «Максл», Выксунский литейный завод и другие компании.

Программу «выращивания» реализует АНО «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области».

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