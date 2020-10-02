Нижний Новгород презентует туристический потенциал

С 4 по 9 октября Нижний Новгород презентует свой туристический потенциал по программе воркшопа "Турбизнес" в Москве, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и Сургуте. Участие в деловой встрече примет около 130 организаций: туроператоры, центры бронирования, представители гостиничного бизнеса, туристско-информационные центры из России и зарубежья. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Презентация с названием «800 причин влюбиться в Нижний» расскажет участникам и посетителям воркшопа о главных достопримечательностях нашего города, особенностях его расположения, достоинствах, событийных мероприятиях и туристических маршрутах. События, посвящённые 800-летию Нижнего Новгорода, занимают отдельную нишу в докладе.

— Нижний Новгород может и должен стать центром притяжения как внутреннего, так и внешнего туризма. Это важная задача, в особенности в рамках грядущего 800-летия города. Подобные мероприятия способствуют повышению узнаваемости Нижнего Новгорода как туристического бренда и усилению туристического потока, — отметил директор департамента инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма администрации города Илья Лагутин.