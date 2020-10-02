Модельные библиотеки пользуются популярностью в Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Открытую в сентябре этого года модельную библиотеку в посёлке Решетиха Володарского района посетили уже 3 тысячи человек только за первый месяц. Открытие её состоялось по нацпроекту "Культура". Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

– Благодаря нацпроекту в библиотеке появилось многофункциональное пространство для просветительских мероприятий с игровой зоной для юных читателей и инклюзивным оборудованием. Это направление обязательно будет развиваться и в других районах региона, – заверил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

– Решетихинская поселковая библиотека создавалась как часть многофункционального досугового центра, который объединит в себе Дворец культуры, музей, библиотеку, кинозал, парк и музыкальную школу. У Дворца уже создана парковая зона имени композитора Бориса Мокроусова, а в модельной библиотеке посетители могут увидеть музейную комнату, посвящённую творчеству известного земляка, – поделилась подробностями директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Володарская межпоселенческая библиотека» Наталья Таначёва.

По словам заведующей Решетихинской поселковой библиотеки Галины Сипратовой, задача таких библиотек – найти подход к самым разным читателям.