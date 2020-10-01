Остановку «Речной вокзал» временно перенесли с площади Маркина Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На площади Маркина временно перенесли автобусную остановку «Речной вокзал» в связи с проведением работ по благоустройству общественного пространства. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Теперь посадка и высадка пассажиров из автобусов и маршруток будет осуществляться около дома №16 по Нижне-Волжской набережной. Остановка вернется на своё места после того, как работы будут завершены в ноябре текущего года.

Напомним, что ранее, 4 августа 2020 года, в Нижнем Новгороде стартовали работы по подготовке площадок к благоустройству в рамках программы «Среда 800». Площадь Маркина, сквер имени Свердлова и площадь перед канатной дорогой стали первыми преображаемыми территориями.

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