Производство медизделий в Нижегородской области выросло на 37%

Производство медицинского оборудования и инструментов за первые восемь месяцев 2020 года в Нижегородской области выросло на 37%. Их выпуском сейчас занимаются больше 25 нижегородских предприятий. Такими данными поделился глава региона Глеб Никитин.

- В связи с распространением коронавируса потребности нижегородских больниц и поликлиник значительно возросли, - пояснил Глеб Никитин. - Сейчас нижегородские предприятия помогают в оснащении коечного фонда, реанимационных отделений и служб скорой медицинской помощи.

По словам губернатора, объемы производства медицинской мебели за период с января по август выросли в 2,1 раза, а производство медицинского оборудования – в 3,1 раза.

- Наши предприятия вместе с министерством промышленности оперативно отреагировали на изменившуюся ситуацию, - пояснил губернатор. – В результате, была усилена работа по тем направлениям, где была такая необходимость.

В частности, на выпуск медицинского оборудования были перепрофилированы Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С.Попова, Завод им. Г.И.Петровского, Научно-производственное объединение «Правдинский радиозавод», Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина, Научно-производственное предприятие «Салют» и «ЕС Сервис». Все они освоили производство бактерицидных рециркуляторов воздуха.