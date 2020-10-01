В парке «Швейцария» приступили к реставрации ограды

В парке «Швейцария» начали реставрировать ограду
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
В парке «Швейцария» специалисты приступили к реставрации ограды протяженностью 3 километра. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Сейчас ведётся работа по расчистке металлических секций с помощью пескоструйного аппарата высокого давления. Затем будут начаты работы по антикоррозийной грунтовки и последующей покраски.
Ранее подрядчик определил недостающие участки ограды и отправил одну секцию на завод для воссоздания утраченных элементов.
Отметим, что входы и ограда парка являются объектом культурного наследия регионального значения.
- Проектная документация по ее реставрации получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, - поделился руководитель Управления государственной охраны объектов культурного наследия Григорий Меламед. - И мы со своей стороны будем осуществлять регулярный надзор за ходом реставрации на всех ее этапах.
Напомним, на сайте парка можно задать вопросы, ознакомиться с концепцией и этапами проекта благоустройства парка, а также предложить свои идеи по наполнению и развитию парка.
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