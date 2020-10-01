На стройке ЖК «Новинки Smart City» увеличат число рабочих Фото: СОЦСЕТИ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел прием нижегородцев в приемной президента России в ПФО. Одним из вопросов стало обсуждение ситуации с достройкой ЖК «Новинки Smart City». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В ходе встречи представители инициативной группы пожаловались на снижение темпов строительства в июле-августе 2020 года.

- Тем не менее, работы на площадке не прекращались, - заверил нижегородцев заместитель губернатора Сергей Морозов. – Застройщику и подрядчику было рекомендовано увеличить число рабочих на строительстве, чтобы сдать дома в срок. Сейчас темпы работ уже растут.

В то же время участникам инициативной группы предложили в формате «народного контроля» следить за строительством, посещая строительную площадку.

- Нужно еще раз детально разобрать ситуацию с участием дольщиков, заказчика и подрядчика, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Люди должны понимать, что происходит на площадке и когда они получат свои квартиры. Региональное правительство со своей стороны готово оказать любое содействие для того, чтобы работы велись в установленном графике.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!