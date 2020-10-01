В Нижнем Новгороде завершилось благоустройства сквера Канавинский. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершилось благоустройства сквера Канавинский вдоль Московского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Качество работ по благоустройству второй очереди общественного пространства проверил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории сквера была произведена укладка дорожно-тропиночной сети, установлены лавочки, урны, навесы, информационные и навигационные столбы. Кроме того, по завершении всех работ, здесь появилась детская и спортивная площадки. Большой интерес у местных жителей вызвали новые фонтаны со светодиодной разноцветной подсветкой.

Особенностью сквера Канавинский в 2019 году стал памп-трек, сильно полюбившийся нижегородцам. В дополнении к нему на территории появилась велодорожка и велопарковка.

Подрядной организацией также были проведены масштабные работы по озеленению территории, находящейся вдоль оживлённой автомагистрали.

- Находиться в обновленном сквере стало еще более уютно и комфортно, - подчеркнул депутат Законодательного собрания, председатель регионального общественного совета проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Артем Баранов. - Хочу также сказать слова благодарности нашим общественным контролерам, которые пристально следили за ходом строительных работ, чтобы сквер стал таким красивым.

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