Сквер на проспекте Кораблестроителей открылся после благоустройства. Фото: администрация Нижнего Новгорода

1 октября 2020 года в Нижнем Новгороде состоялось открытие сквера на проспекте Кораблестроителей. Благоустройство на объекте проходило в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщили в администрации Сормовского района Нижнего Новгорода.

На территории сквера подрядная организация выложила пешеходные дорожки, установила новое освещение и провела установку скамеек, урн. Кроме того, в сквере были проведены работы по озеленению.

- По просьбам жителей были добавлены детские площадки, что целесообразно – микрорайон густонаселен, и здесь много детей, - поделилась глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

В частности, для детского досуга в сквере создали две игровые зоны: городок для малышей расположился у дома № 1 по проспекту Кораблестроителей, а для ребят постарше у дома № 11А.

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