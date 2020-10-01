Детским лагерям в Нижегородской области будет оказана финансовая поддержка

Глеб Никитин: «Детским лагерям в регионе будет оказана поддержка» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел личный прием граждан, в ходе которого обсудил вопрос поддержки организаций отдыха детей и их оздоровления. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Так, по словам директора детского оздоровительно-образовательного центра «Лесная сказка» Светланы Леоновой стало известно, что минувшим летом их лагерь посетили около 600 детей. Это в 2,5 раза меньше, чем в то же время годом ранее.

- Первая смена не состоялась, и гражданам пришлось возвращать деньги за неиспользованные путевки, - сообщила Светлана Леонова. - За счет муниципальных ресурсов нет возможности покрыть все возникающие расходы.

Кроме того, учреждение понесло дополнительные траты на закупку специального оборудования для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Глеб Никитин подчеркнул, что сейчас очень важно помочь сохранить инфраструктуру детского отдыха, пострадавшую в результате с ситуацией распространения COVID-19.

- В связи с этим я принял решение выделить средства из регионального бюджета на гранты тем учреждениям, которые работали этим летом, - поделился глава региона. - В них отдыхали дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, дети медиков и педагогов. Это важная социальная миссия.

В настоящее время правительство региона уже разработало план финансовой поддержки детских лагерей и центров оздоровления. На эти цели будет выделено сумма в размере 21 миллиона рублей.

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