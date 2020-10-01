Александр Егоров : «Лидерство Никитина признали все»

Политолог, директор Центра стратегических инициатив Дзержинского филиала РАНХиГС Александр Егоров подводит промежуточные итоги деятельности Глеба Никитина на посту губернатора.

- За последние три года в Нижегородской области произошли очень серьезные изменения в политической жизни. Если вспомнить времена, когда Глеб Никитин возглавил наш регион, то они были достаточно смутными, конфликтными и многоаспектными: существовало очень много групп влияния как областного, так и муниципального уровня. С одной стороны, возможно, это было и неплохо, поскольку учитывались различные интересы этих групп. Но с точки зрения политической составляющей для выстраивания вертикали власти в регионе это был, безусловно, отрицательный фактор.

Никитину удалось выстроить совершенно четко заточенную на губернатора вертикаль власти и различными способами утвердить себя безусловным лидером региона при отсутствии конкуренции со стороны каких-либо групп влияния – все они признали лидерство Никитина в качестве очевидного факта.

Равных губернатору в политической сфере, в том числе с точки зрения политических качеств, я не вижу. Он однозначно переигрывает всех. В основном, он позиционирует себя именно как первое лицо региона, которое заботится об интересах всего населения.

С точки зрения экономики я бы обратил внимание на стратегию социально-экономического развития региона. Никитин заявил о ее необходимости, как только пришел – и он реализовал эту идею. Стратегия была подготовлена, и это достаточно живой, подвижный документ. Постоянно проходящие экспертные сессии что-то к нему добавляют, и активные жители подбрасывают различные идеи, которые также учитываются.

Ряд проектов в связи с пандемией пришлось отложить, но магистральные направления стратегией очерчены, они понятны и реализуются. В частности, цифровое управление и цифровая экономика. Недавно завершившаяся конференция «Цифровая индустрия промышленной России» показала, что движение в этом направлении продолжается. Долгое ожидание прохождения бумажной отчетности постепенно уходит в прошлое. Цифровой блок – одно из ключевых для Никитина направлений, и он продолжит его развивать.

Глеб Никитин достаточно активный и творческий человек, который не чурается встреч с различными категориями населения. Он легко общается с практически любой публикой, это вызывает уважение и желание давать обратную связь.

Но проблем, которые стоят перед Никитиным, еще много. Нижегородская область по ряду направлений пока не в числе самых передовых. Насколько растянется решение этих проблем в сегодняшних условиях неопределенности, прогнозировать сложно. Однако движение начато в правильном направлении, и, будем надеяться, приведет к запланированным результатам, - отмечает Александр Егоров.

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