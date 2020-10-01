В Нижегородской области начал работу чат-бот для предпринимателей Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В среду, 30 сентября 2020 года, начал свою работу чат-бот для предпринимателей «Мойбизнес52». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на региональный Минпром.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Виртуальный помощник помогает нижегородским предпринимателям быстро получить ответы на актуальные вопросы.

- Бот расскажет об актуальных мерах поддержки для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, самозанятых и НКО. Также он может подсказать телефоны горячих линий и прислать полезные ссылки, -сообщает ведомство.

Для того, чтобы воспользоваться услугами чат-бота, нужно лишь быть зарегистрированным в мессенджере Telegram и начать диалог с пользователем @mybusiness52_bot.

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