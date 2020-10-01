В Нижегородской области начал работу чат-бот для предпринимателей
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
В среду, 30 сентября 2020 года, начал свою работу чат-бот для предпринимателей «Мойбизнес52». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на региональный Минпром.
Проект реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Виртуальный помощник помогает нижегородским предпринимателям быстро получить ответы на актуальные вопросы.
- Бот расскажет об актуальных мерах поддержки для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, самозанятых и НКО. Также он может подсказать телефоны горячих линий и прислать полезные ссылки, -сообщает ведомство.
Для того, чтобы воспользоваться услугами чат-бота, нужно лишь быть зарегистрированным в мессенджере Telegram и начать диалог с пользователем @mybusiness52_bot.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru
Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!