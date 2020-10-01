В Ковернинском районе отремонтировали участок дороги протяженностью 5,5 км Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Участок дороги Бутавка-Хохлома-Ермилово протяженностью 5,5 километра отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Приемку ремонтных работ дороги в Ковернинском районе провели специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области. С реализацией проекта на проверяемом участке подрядчик справился, проведенные работы соответствуют ГОСТу.

Проект ремонта данного участка дороги включал в себя снятие старого дорожного полотна и укладка выравнивающего и верхнего слоя асфальта, в том числе на заездных карманах, съездах и примыканиях. Подрядчик также расчистили прилегающие территории от кустарника и мелколесья.

Финансирование по контракту обошлось свыше 41 миллиона рублей.

-Программа ремонта дорог в регионе уже вышла на финальную стадию, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Отмечу, благодаря тому, что контракты на ремонт были заключены в конце прошлого года, подрядчики смогли максимально быстро приступить к работам и завершить их раньше установленных контрактами сроков,

Так, в Нижегородской области на 2020 год запланированы ремонтные работы на 195 участках общей протяженностью 881,1 км.

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