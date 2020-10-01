Нижегородские ТЦ вновь ожидает закрытие, если рост зараженных COVID-19 продолжит расти

Торговые центры в Нижегородской области будут незамедлительно закрыты, если количество заболевших коронавирусом продолжит расти. Об этом в эфире в Инстаграм сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Будем наблюдать за эпидемиологической ситуацией. Если выйдем на показатель в 350-400 заболевших в сутки, то будем закрывать, - отметил глава нижегородского минздрава. - И это будет уже не наше решение - есть санитарные врачи, это жёсткая вертикаль специалистов, которая следит за обстановкой и выносит свой вердикт. Мы как исполнительная власть обязаны подчиниться и реализовать.

При этом было отмечено, что Нижегородская область еще не вышла из первой волны заболеваемости коронавирусной инфекции, но уже известно о новом пике зараженных.

- Некоторые говорят, что мы «нагоняем ужаса» с коронавирусом. Я им хочу только сказать, чтобы они посмотрели на опыт и статистику других стран, какая там смертность от пневмонии, осложнений сахарного диабета, иных хронических заболеваний, - подытожил Давид Мелик-Гусейнов.

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