Экс-главу «РЭД» Автозаводского района осудили за мошенничество

В суде огласили приговор бывшему директору муниципального предприятия по ремонту и эксплуатации дорог «РЭД» Автозаводского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

Напомним, что в декабре 2018 года обвиняемый, будучи должностным лицом, поручил бухгалтерам оплатить консалтинговые услуги одной из фирм-однодневок на сумму свыше 1,5 миллионов рублей. Вот только банковские гарантии, выданные банком и соответствующие федеральному законодательству, выданы не были. В результате его действий муниципальному предприятию был нанесен серьезный материальный ущерб.

Кроме того, летом 2019 года экс-глава автозаводского «РЭД» передал в департамент дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода сведения о покраске урн и ограждений, а также ремонте деформаций на дорогах Советского района. За эти работы предприятию были перечислены 100 тысяч рублей. Полученными деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению, похитив их.

Свою вину фигурант дела не признал. Однако суд признал его виновным, обвиняемого оштрафовали на сумму в размере 130 тысяч рублей.

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