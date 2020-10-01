Благоустройство Окской набережной обойдется в 235 миллионов рублей

Благоустройство Окской набережной в Нижнем Новгороде обойдется в 235 миллионов рублей. Об этом сообщается на электронной площадке «Фабрикант».

- В Нижнем Новгороде объявляется аукцион на разработку проектно-сметной документации и проведение благоустройства Окской набережной, - говорится в сообщении на сайте площадки. – Итоги аукциона будут подведены 23 октября. Заказчиком является АНО «Центр 800».

Как сообщается, речь идет об участке набережной от Канавинского моста до Стрелки, а затем до метромоста. Все работы по благоустройству должны быть выполнены к 1 июню 2021 года.

Напомним, Окскую набережную в Нижнем Новгороде планируется благоустроить к 800-летию города. Она станет одной из тех площадок, которые должны быть полностью изменены к юбилею Нижнего Новгорода. В общей сложности, таких территорий будет больше 30. Нижегородцы принимали активное участие в обсуждении данных проектов.