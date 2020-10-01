Льготные проездные для нижегородских медиков продлили до конца октября

В Нижегородской области продлили срок действия региональных льгот и субсидий, введенных весной 2020 года в связи с распространением коронавируса. Речь идет о льготном проезде для всех участников борьбы с пандемией и субсидий для предпринимателей. Соответствующее решение принял губернатор Нижегородской области.

- Во время сложного этапа борьбы с пандемией введение льготного проезда позволило поддержать медиков и волонтеров. Также это стало дополнительной поддержкой для автотранспортных предприятий, столкнувшихся со снижением пассажиропотока. Сейчас эпидемиологическая ситуация стала ухудшаться, поэтому я решил продлить эти меры поддержки до конца октября. Дальнейшие решения зависят от развития ситуации.

Также в Нижегородской области решено продлить выплату субсидий для предпринимателей, пострадавших от пандемии.

- Нижегородская область одной из первых в России ввела прямые меры поддержки бизнеса, - напомнил глава региона. – Главными получателями субсидий стали салоны красоты и сфера общественного питания. Сейчас они уже работают. Однако некоторым организациям приходится ждать третьего этапа снятия ограничений. Тяжелее всего приходится развлекательным центрам. Было бы неправильным лишать их поддержки. Поэтому мы решили продлить выплату субсидий.

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