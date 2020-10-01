Александр Суханов: «Никитин добивается результата, не ссылаясь на обстоятельства»

- Три года назад Глеб Никитин возглавил Нижегородскую область. Много это или мало? Сказать сложно. Все зависит от того, что мы ожидали, что мы получили и на что можем рассчитывать в ближайшем будущем. Конечно, три года – не круглая дата, это промежуточный этап, но он уже позволяет сделать некоторые выводы, - говорит политолог Александр Суханов.

- Первое, что удалось Никитину, - это ликвидировать политические страсти внутри нижегородской элиты, которая перестала активно и открыто, используя органы исполнительной и законодательной власти, применять политические методы в борьбе за собственные интересы. Одним из показателей успешного решения этой проблемы являются результаты прошедших недавно выборов. Когда в регионе преобладают политические страсти, то происходят не выборы, а борьба между различными группами элиты, и население от этой борьбы ничего не получает, кроме политического шоу. Политическая борьба на уровне муниципалитета и региона только мешает решению проблем. Участие политических структур в управлении регионом сводится не к борьбе за кресло, а к праву участвовать в решении проблем. Но когда это право подменяется борьбой за кресло, это ничего хорошего жителям региона не дает. И Глебу Никитину удалось решить эту задачу, переведя все противоречия в сферу экономики и социальной политики, где они находят свое разрешение.

Второе. Никитину удалось за три года установить рабочий ритм, организовать системный подход к решению проблем во всех сферах: здравоохранении, благоустройстве, социальной и молодежной политике. Правительство не пытается решить глобально все и сразу, однако каждая проблема решается постепенно, step by step, – и результаты этого мы видим. Благоустраиваются территории, появляются красивые уголки, где можно отдохнуть, погулять. В городе начинают проводиться мероприятия федерального и международного уровня. Мы видим, как постепенно меняется ситуация в здравоохранении, как появляются новые амбулаторные пункты, которые раньше ликвидировались под «флагом» оптимизации; как появляются новые больницы, - и так в каждой сфере.

Я не хочу сказать, что все это делает только Глеб Никитин – это работа всей его команды, которой он руководит, как настоящий технократ, решая задачи планомерно, без афиширования. Хотя, если надо, он приедет на территорию и «наведет шороху», проведет срочное совещание, поедет лично в Москву и будет добиваться поддержки со стороны федерального центра.

Да, проблем еще великое множество, да, пандемия подкосила многие программы, которые успешно были начаты, и сейчас что-то придется начинать с нуля. Но правительство не ссылается на обстоятельства, а планомерно работает.

Серьезный экзамен для губернатора - ведущаяся подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода. Проблем много, и оценки запланированных изменений со стороны разных групп горожан и экспертов противоречивы. Но мы знаем, что критикуют и спорят только тогда, когда что-то делается. То, что спорят, – это хорошо. Плохо, когда спорят ради спора. И в этой ситуации губернатор и правительство действуют мудро, делая свое дело независимо от того, каким образом им пытаются помешать.

При этом демократические возможности для участия в решении проблем губернатор сохраняет. Общественные советы, гражданская активность – пожалуйста. Но все это должно помогать, а не мешать.

Если объективно оценивать результаты трех лет работы Глеба Никитина, то надо констатировать: работа идет, хоть и не всегда так быстро, как хотелось бы. Не уверен, что кто-то другой сделал бы все это быстрее. Поэтому я бы в целом оценил результаты работы Никитина положительно. Наверное, это не «пятерка», но «четверка» будет справедливой оценкой работы губернатора и правительства за эти три года, - подытожил политолог.

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