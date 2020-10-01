Ещё 24 нижегородца, перенесших коронавирус, здоровы

По данным на 1 октября 2020 года, число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 24 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли 28 325 жителей Нижегородской области.

Так общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области достигло 32 585 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 186 новых случаев заражения.

К сожалению, число умерших выросло до 581 человека, ещё трое нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Отметим, что сейчас свыше 2,4 нижегородцев проходят амбулаторное лечение, так как болезнь протекает в легкой форме. Более 1,2 тысячи человек находятся в больницах и 18 человек в обсерваторах.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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