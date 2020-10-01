Свыше 10 000 человек посетили Шуховскую башню с момента открытия. Фото: Россети

В Дзержинске 23 сентября состоялось торжественное открытие реконструированной Шуховской башни на реке Оке. За неделю с момента открытия обновленную достопримечательность посетили более 10 000 человек. Об этом сообщает пресс-служба Россетей.

128 метровую конструкцию Шуховской башни украшают 23 тысячи диодов светотехнической подсветки, полюбоваться которой преимущественно приезжают в вечернее время. Именно с наступлением темноты можно в полной мере насладиться неповторимым образцом архитектурного авангарда.

При этом эффектное сооружение посещают не только жители Нижегородской области, но и люди из других регионов страны.

- Наша причастность к обретению памятником новой культурной жизни - наша гордость. Опора инженера Шухова на Оке - уникальный энергообъект не только по своей красоте, редкой архитектуре, но и по своему долголетию, - отметил глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Посмотреть на Шуховскую башню в свободном доступе можно до 22 декабря 2020 года, подсветка башни работает ежедневно с 18:00 до 00:00.

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