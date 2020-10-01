Пассажирский павильон «Стригино» открыли в Нижнем Новгороде. ФОТО: Горьковская железная дорога.

Пассажирский павильон «Стригино» тожественно открыли 30 сентября на новой остановке «Нижний Новгород – Стригино» Горьковской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

- Новое пассажирское здание возведено в районе международного аэропорта Стригино, - говорится в сообщении. – Его строительство началось только 21 июля 2020 года, а 25 сентября работы уже были окончены. Строительство завершилось в кратчайшие сроки. Общая стоимость реализации проекта составила 21,2 миллиона рублей.

По данным компании, на новой остановке сооружены две пассажирские платформы длиной 350 и 400 метров и возведено модульное здание. В нем оборудованы кассы, зал ожидания и туалеты. Вся эта инфраструктура адаптирована для маломобильных пассажиров.

Уже известно, что на новой остановке будут останавливаться скоростной поезд «Стриж» сообщением Санкт-Петербург – Самара, а также 18 пригородных поездов Арзамасского и Павловского направлений. Будут делать там остановку и электрички, курсирующие по самому Нижнему Новгороду.

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