Опасные куриные полуфабрикаты нашли в Нижегородской области

В куриных полуфабрикатах нижегородских производителей обнаружена опасная инфекция. Об этом сообщает Нижегородский референтный центр Россельхознадзора.

Как выяснилось в ходе лабораторных исследований, сотрудники ветеринарно-санитарной экспертизы выявили в двух пробах продукции животного происхождения возбудитель листерии. Известно, что найденные бактерии могут размножаться в мясных продуктах, а при употреблении в пищу могут предоставлять угрозу для жизни и здоровья людей.

Наибольший вред листерии наносят беременным, детям раннего возраста и пенсионерам. У здоровых людей листериоз может проявляться в виде гастроэнтерита с признаками диареи, повышения температуры, головной и мышечной болью. Критически опасны листерии для людей с ослабленным иммунитетом.

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