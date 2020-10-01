Нижегородский минздрав обсуждает продление осенних каникул

В министерстве здравоохранения сейчас решается вопрос о возможном продлении осенних каникул в школах. Об этом в эфире в Инстаграм сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- На данном этапе продление каникул не планируется, - отметил глава нижегородского минздрава. – Однако мы ежедневно отслеживаем число заболевших. Вернуться к этому вопросу мы планируем через неделю. Тогда станет понятно, стоит ли продлять каникулы еще на одну неделю или дополнительная неделя пройдет в виде дистанционного обучения.

Однако полностью переходить на дистанционное обучение в нижегородских школах не планируется. Сейчас данный вопрос, по словам Давида Мелика-Гусейнова, даже не рассматривается.

Напомним, Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. В регионе разрешена работа кинотеатров, ресторанов и магазинов. Однако в последнее время власти заговорили об ужесточении масочного режима.