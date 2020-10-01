Губернатор поздравляет с Днем пожилого человека

Уважаемые нижегородцы, поздравляю вас с Международным Днем пожилых людей, праздником мудрости и добра!

В этот день мы поздравляем наших бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Очень здорово, когда разные поколения находят общие темы для взаимодействия, старшие могут поделить своим опытом и дать совет. Иногда кажется, что мир очень сильно изменился, но базовые принципы остались прежними. Как и десятилетия назад важнее всего искренние человеческие отношения. Пусть близкие всегда будут рядом с вами и нуждаются в вашей поддержке.

В этот праздник мы благодарим вас за ваш труд на благо страны и региона. Именно вам мы обязаны промышленной мощью Нижегородской области. В этом году Указом Президента России Нижнему Новгороду было присвоено звание «Город трудовой доблести». Это свидетельство огромного вклада поколений горьковчан-нижегородцев в историю страны.

Сегодня вы сохраняете для новых поколений нравственные, духовные ценности и моральные принципы. В этот день хочу пожелать вам крепкого здоровья, активного долголетия и юношеского задора, любви и уважения близких!

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