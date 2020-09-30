В Нижнем Новгороде провели субботник «Зеленая Россия» на прибрежной зоне реки Старка. Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде очистили 200 метров прибрежной зоны реки Старка от скопившегося мусора. Уборка проходила в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия». Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

В субботнике приняли участие сотрудники администрации Советского района, а также впервые военнослужащие Росгвардии.

- Таких инициатив должно быть как можно больше. Мы с коллегами собрали много мусора на этой территории, в некоторых местах необходима помощь техники. Надеюсь, субботники продолжатся и в следующем году, – отметил начальник группы по работе с личным составом отдельного батальона охраны и обеспечения Приволжского округа Федеральной службы войск национальной гвардии Александр Шумраткин.

С начала лета и до сегодняшнего дня с прибрежной зоны реки Старка было собрано десятки кубометров мусора.

Отметим, что за девять месяцев 2020 года в Советском районе было убрано семь несанкционированных свалок и вывезено около 18 тысяч кубометров мусора. Кроме того, проводилась очистка прибрежной зоны реки Ковы.

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