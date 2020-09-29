Несанкционированные свалки ликвидируют по просьбе автозаводцев

Несанкционированные свалки в Автозаводском районе Нижнего Новгорода начинают ликвидировать по просьбе местных жителей, которые оставляли обращение на портале «Вам решать». Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

– Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области был организован рейд совместно с Госжилинспекцией, региональным оператором, сотрудниками администрации Автозаводского района, экологами, представителями Общероссийского народного фронта и жителями. Администрации района дано поручение в срок до 2 октября ликвидировать свалки и установить контейнерные площадки. Отмечу, что буквально на следующий день после рейда специалисты приступили к очистке территории, – сообщил руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

За 21-27 сентября на портал обратной связи «Вам решать» поступило в общей сложности 27 сообщений по темам уборки мусора, ремонта дорог, работы нестационарных торговых объектов. Центр управления регионом обработал за эту неделю 26 142 сообщения нижегородцев. В том числе, это и звонки жителей в службу «112», сообщения в социальных сетях, а также на сервисе «Карта жителя Нижегородской области». «Инцидент-менеджмент» за последнюю неделю зарегистрировал 743 сообщения от пользователей социальных сетей. Большинство из них – 480 – от жителей Нижнего Новгорода, ещё 70 – из Дзержинска, 25 – из Арзамаса. «112» за неделю принял 25,3 тысячи звонков.