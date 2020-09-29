Нижегородские фонтаны отключат с 1 октября

Нижегородский водоканал с 1 октября начнет отключать фонтаны в Нижнем Новгороде на зимний период. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Первым «в спячку» отправится фонтан на площади Минина и Пожарского, - говорится сообщении. – Сначала специалисты водоканала солью воду из чаши фонтана, затем тщательно промоют все фильтры и насосы, проведут профилактический осмотр всей системы. И только потом чашу фонтана вымоют и закроют на зиму, а оборудование отключат.

Вслед за этим такие же работы будут проведены со всеми остальными городскими фонтанами. Особое внимание будет уделяться наличию поломок.

- В течение лета фонтаны неоднократно подвергались нападениям вандалов, - напомнил генеральный директор ООО «ГИС» Сергей Быченков. – Неизвестные ломали светильники, наполняли фонтаны пеной и нарушали благоустройство. Однако каждый раз мы восстанавливали их благоустройство. Перед закрытием мы еще раз проверим все фонтаны.