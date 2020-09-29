«Ушел из школы и исчез»: 13-летний Паша Карабанов пропал в Нижнем Новгороде

13-летний Паша Карабанов пропал в Нижнем Новгороде. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде снова исчез ребенок. На этот раз пропал 13-летний Павел Карабанов в Автозаводском районе. Об этом сообщили добровольцы поисковой группы «Рысь».

- 13-летний Павел Карабанов вышел из школы № 27 на проспекте Бусыгина 28 сентября, - говорится в сообщении группы. – С тех пор ребенка больше не видели.

Как сообщается, в момент исчезновения подросток был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, синюю толстовку, черные штаны и черно-белые кроссовки. При себе имел черный рюкзак.

Приметы ребенка: худощавого телосложения, рост 155 сантиметров, волосы русые, глаза серо-зеленых. К числу особых примет можно отнести шрам на тыльной стороне правой ладони.

Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить в правоохранительные органы.

Напомним, ранее мы писали об исчезновении 11-летнего мальчика на улице Чапаева в Дзержинске. К счастью, тогда спустя сутки ребенок был найден живым и здоровым. Где находился ребенок все это время, не сообщается.

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