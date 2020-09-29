10 км дороги отремонтировали в Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

10 км дороги Городец-Ковернино отремонтировали в Нижегородском регионе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Готовую работу принимали специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области в Ковернинском районе. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

– Данный участок находится на границе районов. Подрядчик выполнил работы по укладке дорожного полотна в целом качественно, но есть замечания по обочинам. Не везде должным образом выполнено уплотнение гранулятом. На устранение недочётов дано четыре дня, – прокомментировал заместитель директора Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Андрей Левдиков.

Ремонтные работы включали в себя расчистку откосов от кустарника и мелколесья, планировку и подсыпку обочин, устройство нового асфальтобетонного покрытия. Помимо этого, подрядчик нанёс горизонтальную дорожную разметку термопластиком и краской со светоотражающими элементами. Итоговая стоимость по госконтракту составила 59,8 млн рублей.

Напомним, региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.