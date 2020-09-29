Движение временно ограничат ночью 7 октября на трассе М-7 "Волга"

Согласно информации от ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, в ночь с 6 на 7 октября на трассе М-7 «Волга» в населённых пунктах Мячково и Чичерево Володарского района Нижегородской области запланированы дорожные работы. В целях безопасности движение остановят:

с 0:00 до 0:40 – на 345 км в Чичерево,

с 4:00 до 4:40 – на 342 км в Мячково.

К водителям ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород обращается с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее распланировать свой маршрут. Сохраняйте предельную внимательность в местах проведения дорожных работ – внимательно следите за знаками и соблюдайте установленную схему движения.

Также напоминаем, что перекрыто движение транспорта по улице Циолковского на участке от улицы Торфяной до улицы Культуры. Это связано со строительством транспортной развязки на этом участке. Перекрытие территории запланировано на восемь месяцев. А именно, с 14 сентября 2020 года до 1 мая 2021.

– Движение автобусов А-8, А-12, А-35, А-45, А-65, Т-45, Т-65, Т-76 и Т-94 на этот период организовано по улице Торфяной, улице Травяной и улице Федосеенко, – пояснили в городском департаменте транспорта. – Вместо остановки «Лица Циолковского» на этих маршрутах введены остановки «Улица Островского», «Улица Достоевского» и «Предприятие ВОС».