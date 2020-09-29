Александр Прудник: «Глеб Никитин находит быстрые решения в сложных ситуациях»

Прошло три года с того момента, как Глеб Никитин возглавил Нижегородскую область, и это были очень непростые годы. Так считает политолог Александр Прудник.

- Глеб Никитин пришел в тот момент, когда Нижний Новгород вышел на финишную прямую по подготовке к чемпионату мира по футболу, - напомнил Александр Прудник. - Чемпионат стал очень важным событием и для истории Нижнего, и для политической истории Никитина. Он доказал, что способен управлять регионом в экстремальных условиях, способен принимать быстрые и четкие точечные решения в сложных ситуациях. И это для руководителя такого уровня самый главный показатель – способность решать, а не создавать проблемы.

По мнению политолога, несмотря на свою молодость и внешне сдержанное поведение, Никитин жестко и быстро переформатировал политическое пространство Нижегородской области.

- Теперь нижегородская политика и регионального, и муниципального уровня находится под жестким контролем губернатора, который сейчас является единственным политическим центром, - считает Александр Прудник. - Даже старые политические кланы, годами нарабатывавшие свое влияние в области и часто являвшиеся «головной болью» для предыдущих губернаторов, не вынесли внешне спокойного губернаторства Никитина. Он справился с ними быстро и эффективно, и область сегодня является политически монолитной. Центр власти здесь только один - регион управляется по однозначной жесткой вертикали.

Как полагает политолог, эта система имеет и свои плюсы, и свои минусы. Однако в конечном итоге любая система управления проверяется только одним – насколько эффективно она решает возникающие на подведомственной ей территории проблемы.

- Настоящая проверка административных способностей Никитина начинается только сейчас. Посмотрим, насколько эффективно для региона он сможет использовать эту консолидированную власть, - считает Александр Прудник. - Самый показательный отрезок работы Никитина начинается именно теперь, тем более что острая фаза, связанная с пандемией коронавируса, уже отступает, и текущие вопросы снова выходят на передний план. Будем наблюдать, как с ними справится губернатор, обладая уже совершенно новыми административными возможностями.