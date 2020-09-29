Выставка «Пол-Европы прошагали, полземли» откроется в Усадьбе Рукавишниковых

30 сентября в главном здании Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника – в Усадьбе Рукавишниковых – стартует выставка под названием «Пол-Европы прошагали, полземли». Эта экспозиция посвящена 75-летию Великой Победы и расскажет посетителям об её сражениях. В частности, об освобождении Красной армией стран Восточной и Центральной Европы от нацизма. Этой информацией поделилась пресс-служба правительства Нижегородской области.

Зрители ознакомятся с обмундированием, военным снаряжением, оружием, наградами, личными вещами, фотографиями и документами героев-горьковчан – участников жестоких и кровопролитных боёв: Ф.Ф. Бочкова, А.В. Ворожейкина, И.Д. Ивлиева, А.Н. Величкина, А.И. Кокуниной, Л.Н. Тютикова, В.К. Чугунова, А.С. Смолина и других. Почётного места среди экспонатов удостоилось знамя 89-й гвардейской Белгородско-Харьковской стрелковой дивизии, которая была сформирована в г. Горьком. Её бойцы прошли весь путь от Волги до Берлина.

Выставка «Пол-Европы прошагали, полземли» будет длиться в Усадьбе Рукавишниковых – по адресу набережная Верхне-Волжская, дом 7 – до конца года. Время работы музея: вторник – воскресенье с 11:00 до 18:00 (касса - до 17:00). Посетителям выставки необходимо соблюдать требуемые меры безопасности против распространения коронавируса.