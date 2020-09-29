В городской Думе VII созыва будут работать девять постоянных комиссий

В городской Думе Нижнего Новгорода VII созыва будут работать девять постоянных комиссий. Их количество и названия, а также преемственность и работе Думы, утвердили сегодня, 29 сентября, депутаты на первом заседании. Об этом сообщила пресс-служба Городской Думы.

По итогам заседания, Марк Фельдман избран председателем постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике. Дениса Миронова избрали председателем постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству. Председателем постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре стал Михаил Иванов, а председатель постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям теперь Кирилл Лазорин. Станислава Прокоповича избрали председателем постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству, Карима Ибрагимова – председателем постоянной комиссии по городскому хозяйству. Инна Ванькина стала председателем постоянной комиссии по социальной политике, а Ольга Балакина – председателем постоянной комиссии по местному самоуправлению. Татьяна Гриневич была избрана председателем постоянной комиссии по экологии.