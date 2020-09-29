В Кстове появится аллея «Дочери Отчизны»

30 сентября в 11:00 в парке «Юбилейный» г. Кстово Нижегородской области пройдёт торжественное мероприятие, посвящённое 75-летию Великой Победы. Представители Областного совета женщин вместе с общественниками и активными жителями высадят аллею в память о женщинах-горьковчанках – героях Великой Отечественный войны. Этой информацией поделилась пресс-служба правительства региона.

А также в ходе мероприятия будут подведены итоги областного конкурса лучших женских организаций к 75-летию Победы «Память жива» и и пройдёт награждение. В событии примут участие представители администрации г. Кстова, члены президиума Областного совета женщин, Уполномоченный по правам ребёнка Маргарита Ушакова, ветераны и многодетные семьи.

Акция посадки аллеи «Дочери Отчизны» проводится в рамках областного проекта «Женское лицо войны».

Напоминаем, что в Нижегородской области прошёл ряд мероприятий для привлечения внимания к истории и судьбам горьковчанок-тружениц тыла и участниц боевых действий времён Великой Отечественной войны. В частности, проходил областной фотоконкурс «Женское лицо войны». По его итогам организовали выставку, онлайн-акцию «Женский батальон» и кинофестиваль военных фильмов в районных Домах Культуры, ФОКах и городских кинозалах.