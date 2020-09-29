Олег Лавричев избран председателем думы Нижнего Новгорода. ФОТО: Гордума Нижнего Новгорода

Олег Лавричев избран председателем думы Нижнего Новгорода седьмого созыва. Соответствующее решение было принято на первом заседании городской думы, состоявшемся 29 сентября.

- Кандидатуру Олега Лавричева выдвинули на пост председателя городской Думы от партии «Единая Россия», - сообщили в управлении по связям с общественностью Думы Нижнего Новгорода. – В ходе открытого рейтингового голосования его кандидатуру на этот пост поддержали 26 депутатов, присутствовавших на заседании.

К слову, вместе с ним на этот же пост претендовали представитель партии ЛДПР Николай Чернышов, представитель КПРФ Николай Сатаев и представитель партии «Справедливая Россия» Татьяна Гриневич. Ни один из них не набрал необходимого числа голосов.

Напомним, Олег Лавричев был депутатом городской Думы шестого созыва. Также он является председателем совета директоров АПЗ имени Пландина. Олег Вениаминович Лавричев в 1985 году окончил Горьковский политехнический институт по специальности электрооборудование судов, квалификация инженер-электрик, а в 2001 году – ННГУ имени Лобачевского по специальности менеджмент.

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