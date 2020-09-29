Сквер «Памяти и Славы» появился в Первомайске Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Первомайске провели торжественную церемонию открытия сквера «Памяти и Славы». Он появился на улице Октябрьской в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

– В год 75-летия Победы для нас особенно важно открытие не только мемориальных объектов, но и общественных пространств, которые так или иначе связаны с темой Великой Отечественной войны. Мы должны чтить память героев и передавать эту эстафету подрастающему поколению. Из областного бюджета в этом году мы выделили средства на ремонт памятников и обелисков, посвящённых Великой Отечественной. И очень здорово, что некоторые муниципалитеты решили создать такие общественные пространства ещё и в рамках национального проекта, – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На всей территории нового сквера установили современное освещение, лавочки и урны. Высадили живую изгородь из кустарников, разбили цветники и клумбы. Более того, в сквере увековечили имена людей, внёсших значительный вклад в историю и развитие г.о.г. Первомайск. В частности, установили бюсты, посвящённые Героям Советского Союза Сергею Астраханцеву и Фёдору Борискину, герою пограничнику Александру Корякову и полному кавалеру Ордена Славы Валентину Медведкину.

Стоимость работ составила 7,7 млн рублей.